parla una farmacista

I numeri sul Covid19 a Siracusa sono sempre più preoccupanti. In poco più di un giorno, dall’1 al 2 gennaio, si è passati da 744 a 916 positivi.

Code per i tamponi

un’enormità ma il dato dice anche che è aumentato il numero di tamponi processati dall’Asp di Siracusa che, in merito al test molecolare, ha la sua postazione nell’ex sede dell’Onp di Siracusa e nella giornata di ieri si sono formate delle lunghissime code di auto.

I ricoveri in ospedale

In merito alla situazione dei ricoveri in ospedale, continuano a scendere, seppur in modo lieve: se c’erano 35 pazienti all’Umberto I, nella giornata di ieri se ne sono registrati 32, di cui solo uno in Terapia intensiva.

Farmacie senza tamponi

“Abbiamo finito -ha detto una farmacista a BlogSicilia – i tamponi rapidi, ormai siamo in piena isteria. Da giorni, non facciamo altro che vendere tamponi rapidi, figlia di una grossa preoccupazione legata alla curva dei contagi. Siamo sotto stress anche perché ne sentiamo di tutti i colori. Siamo entrati in una fase – conclude la farmacista – davvero difficile da gestire”

Sicilia in zona gialla

La Sicilia si risveglia dopo il week end di capodanno in zona gialla e nonostante la cosa fosse ampiamente prevista e annunciata porta con se un po’ di paura. Si perché l’aumento esponenziale dei contagi di fine e inizio d’anno già fa vedere arancione.

Il Super Green pass permette di fare quasi tutto in zona gialla

Di fatto con le regole nuove, però, chi ha il Super green pass nei locali potrà, però continuare a comportarsi come in zona bianca. Solo i non vaccinati dovranno sottostare a restrizioni da zona gialla. Il consiglio dei ministri ha esteso solo due giorni fa proprio l’utilizzo del Super Green pass con un provvedimento che consente di superare le vecchie differenze fra zona bianca e zona gialla.