presa di posizione di un medico siracusano

Decisione di un medico siracusano di imporre lo stop a chi non è vaccinato

Senza green pass nessun paziente entrerà nel suo studio

Denunciata la grave situazione nel reparto di Rianimazione

Ha deciso di intraprendere una crociata contro i No Vax un medico siracusano, Biagio Saitta, con un passato da consigliere provinciale nelle file del Centrodestra. E così, al rientro dalle vacanze, ha riaperto il suo studio, accessibile solo a chi ha con se il Green pass.

Chi non ha il green pass non entra

“Alla riapertura feriale dello studio ho impedito di entrare nel mio studio coloro che erano senza green pass” spiega il medico siracusano che analizza la situazione all’ospedale di Siracusa, il cui reparto di Rianimazione si sta riempiendo di malati di Covid19 non vaccinati, come segnalato, del resto, nei giorni scorsi, dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

“Rianimazione piena di non vaccinati”

“Il reparto di Rianimazione – spiega a BlogSicilia Biagio Saitta – dell’ospedale di Siracusa è pieno di persone che non risultano vaccinate. Ed accade che altri pazienti, quelli che magari hanno subito traumi cerebrali, vengano trasferiti in altre strutture ospedaliere, come a Catania.

Il record negativo della Sicilia

Il medico siracusano si sofferma anche sul primato negativo della Sicilia, tra le regioni italiane con un numero di contagi elevato e con una bassa percentuali di vaccinati, al punto che il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha varato una misura per provare a limitare la diffusione del Covid19. “Nei Comuni con meno del 60 per cento di vaccinati, obbligo di uso della mascherina all’aperto se in luoghi affollati, divieto di accesso negli uffici pubblici se privi di green pass” ha scritto il governatore dell’isola.

La provocazione

“Ringrazio i miei corregionali che permettono di conservare il primo posto in Italia per contagio da Covid e i miei amici No Vax che ci aiutano a mantenere sempre pieni i reparti di ospedali” spiega Biagio Saitta.