Si trova all'Umberto I

E’ risultato positivo al Covid19 un uomo, residente a Portopalo, che si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa. Lo svela il sindaco del Comune marinaro, il più a sud della provincia di Siracusa, Gaetano Montoneri ma se fosse solo questo sarebbe un caso come tanti altri. Il racconto del primo cittadino, durante una diretta sulla sua pagina Facebook, risulta drammatico per l’odissea vissuta non solo dal paziente ma dagli stessi familiari, costretti a rivolgersi, secondo quanto affermato da Montoneri, a lui per avere notizie del loro parente.

“Il paziente – racconta il sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri – era stato ricoverato in ospedale il 13 marzo scorso per un’altra patologia e dalle informazioni in mio possesso è stato negli ospedali di Avola e Siracusa ma ha anche fatto un passaggio in una clinica privata. La famiglia non è riuscita a sapere quali fossero le sue condizioni, per cui mi sono speso per avere delle informazioni. Ha saputo che il paziente, ricoverato all’ospedale di Siracusa, è stato sottoposto al tampone e l’esito positivo mi è stato dato nella mattinata di oggi“.

Il sindaco non ritiene che vi siano rischi di contagio e rassicura la sua comunità. “Come ho spiegato – svela il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – i familiari non hanno contatti con lui dal 13 marzo, dunque non ci sono rischi di un contagio tra i parenti. Insomma, sotto questo punto di vista non ci sono problemi per la popolazione”.

Frattanto, in merito ai nuovi contagi, come confermato dal Siulp di Siracusa, un sindacato di polizia c’è un agente in servizio al commissariato di Noto risultato positivo che è stato trasferito in un ospedale di un’altra provincia.