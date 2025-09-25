Un uomo di 35 anni, lentinese, era latitante da circa un anno ed aveva creato un covo per nascondersi e sfuggire alla cattura. Il nascondiglio era collegato ad altro appartamento nella disponibilità di un parente ed in questo modo era possibile per lui spostarsi agevolmente e comunicare con un sistema di interfono a circuito chiuso in modo da rendere le comunicazioni non intercettabili.

Catturato dalla polizia

La sua latitanza si è chiusa nelle scorse ore: è stato scovato ed arrestato al termine di un’’indagine dei poliziotti del Commissariato di Lentini che avevano notato dei movimenti sospetti negli appartamenti in cui l’uomo si era assicurato la copertura dei parenti.

La condanna per rapina

I poliziotti lo cercavano perché a suo carico vi era un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, dovendo scontare una pena di 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per alcune rapine perpetrate ai danni di anziani dopo aver fatto irruzione all’interno delle loro abitazioni.

Il covo tecnologico

Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto che il covo del latitante era dotato di numerose apparecchiature informatiche che servivano, oltre a difendersi da visite non gradite da parte delle forze dell’ordine (sistema di videosorveglianza, interfono per comunicare tra appartamenti diversi senza essere intercettato), anche a passare il tempo durante la latitanza con smart TV e console per videogiochi.

Le armi

Nascosti all’interno di una finta parete, 2 kalashnikov (e sei caricatori), 2 pistole semiautomatiche, 1 revolver, 1 pistola ad aria compressa, 1 fucile a pompa calibro 12, 100 cartucce calibro 6.35, 8 cartucce 377 magnum e altre 329 cartucce di vario calibro. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati ad acclarare se attorno all’uomo ci fosse una rete di fiancheggiatori che gli abbiano assicurato una latitanza tranquilla fino ad oggi e come si sia procurato e a cosa potesse servire un tale quantitativo di armi sequestrato all’arrestato.