lo scontro tra i due ex amici

E’ polemica sul cedimento di un cornicione del ponte Umbertino

Il sindaco attribuisce le cause al maltempo

L’ex primo cittadino Garozzo sostiene che Italia ha detto una bugia

Torna lo scontro a Siracusa tra il sindaco Francesco Italia e l’ormai ex amico, Giancarlo Garozzo, che della città è stato primo cittadino dal 2013 al 2018, scegliendo come vice proprio l’attuale capo dell’amministrazione comunale.

Lo strappo tra i due ex amici

Garozzo, renziano della prima ora, è un esponente di primo piano di Italia Viva, partito che, oltre un mese fa, si è sfilato dalla giunta del sindaco, scegliendo di starsene all’opposizione anche se a Siracusa il Consiglio comunale non c’è a seguito dello scioglimento dell’assemblea legato alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il crollo del cornicione del ponte Umbertino

Al centro della polemica c’è il cedimento di cornicione del ponte Umbertino, il principale collegamento con Ortigia, che, secondo quanto sostenuto dal sindaco Italia è riconducibile al violento temporale abbattutosi sabato scorso in città.

“Colpa del maltempo” dice Italia

“La caduta del cornicione è avvenuta oggi pomeriggio a seguito del forte temporale che si è abbattuto sulla Sicilia Orientale causando ingenti danni su tutto il territorio colpito” ha tagliato corto il sindaco. Che ha aggiunto.

“Il clima è cambiato e il 2021 dal grande caldo a oggi, ci ha – ha detto Italia – dimostrato che non c’è più tempo da perdere. I comuni, le forze di Protezione Civile e gli enti locali necessitano di risorse consistenti di per tutelare l’ambiente e proteggere i cittadini. La classe politica deve fornire strumenti immediati e efficaci nella lotta al cambiamento climatico, e ciascuno di noi deve essere pronto a cambiare le proprie abitudini per uno stile di vita più sostenibile”.

“E’ una bugia”

Le parole del sindaco, sulle cause del cedimento, non devono essere piaciute all’ex primo cittadino, Giancarlo Garozzo, che, seppur non citando Italia, lancia un affondo durissimo e molto chiaro.

“Ho letto da qualche parte, che il cedimento del cornicione del Ponte Umbertino è dovuto ai cambiamenti climatici. Pinocchio” ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook l’ex sindaco.

“E’ evidente che il cornicione cade per le radici di una pianta infestante che si vedeva da almeno due anni, dire che il cornicione è caduto per la forte pioggia è una bugia e basta. Gratuita e senza logica” scrive ancora Garozzo, spiegando le ragioni di quel che ritiene essere le cause del crollo.

Il caos sui lavori

Come se non bastasse, c’è stato anche l’incidente causato dai tecnici incaricati dal Comune di rimuovere il cornicione. Durante le operazioni, un pezzo è caduto, causando ulteriori danni al ponte.