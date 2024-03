il segretario nazionale a siracusa

La Dc di Cuffaro sempre più nell’orbita di una lista centrista con Matteo Renzi per la corsa alle Europee. La conferma dopo le anticipazioni di BlogSicilia, è arrivata per bocca dello stesso segretario nazionale dello Scudo crociato nella sua tappa di ieri a Siracusa allo scopo di riorganizzare il suo partito, in questa provincia, affidato a tre coordinatori: Salvatore Andolina, Sebastiano Brancati e Giuseppe Castania.

Il no di Forza Italia e lo stop di Falcone

“Oggi ci sono norme molto stringenti – ha detto a Siracusa il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro – in merito alla corsa per le elezioni europee a cui possono partecipare solo liste che hanno già europarlamentari. Per quanto ci riguarda, noi contiamo sull’uscente Francesca Donato ma in merito alla nostra collocazione, che è dentro il Partito popolare europeo, verrebbe naturale schiararsi con Forza Italia ma abbiamo avuto lo stop da parte di Antonio Tajani. Il motivo risiede anche nella resistenza da parte dell’assessore regionale, Marco Falcone, che intende candidarsi ma teme la concorrenza interna di un candidato riconducibile alla Democrazia cristiana”.

“Fedeli al Centrodestra siciliano”

Cuffaro, che ha rimarcato la fedeltà al Centrodestra siciliano, “di cui vogliamo essere il perno centrale”, ha spiegato le due ipotesi sul tavolo.

Le due ipotesi: più Renzi che Lega

“Non ci restano che due alternative: sottoscrivere – ha detto Totò Cuffaro – un’alleanza con la Lega del vicepremier Matteo Salvini che spinge per una nostra adesione oppure impegnarsi in un accordo elettorale con Matteo Renzi. In merito alla prima ipotesi, il nostro elettorato non capirebbe questa scelta, per cui la seconda è quella più concreta. Non si tratterebbe di siglare un’intesa politica con Italia Viva, considerato che siamo due realtà distinte, infatti Renzi si farà promotore di una lista, chiamata il Centro, che includerà i candidati di Italia Viva a cui potrebbero affiancarsi esponenti di altri gruppi centristi, tra cui Mastella. Per quanto concerne la rappresentanza in Sicilia, ci saremmo noi”