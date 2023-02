le strategie dell'ex presidente della regione

Il passaggio a Siracusa dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, non è passato inosservato, almeno nel mondo della politica locale.

Oltre ai suoi simpatizzanti e fedelissimi, alcuni dei quali andranno a comporre il direttivo provinciale per poi procedere al congresso con la definizione di ruoli ed incarichi, a rendere “omaggio” al leader della nuova Democrazia cristiana, sono andati anche alcuni sindaci del Siracusano.

I sindaci di Palazzolo e Sortino

Tra questi il primo cittadino di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, Comune che andrà al voto il 28 maggio prossimo: Gallo, protagonista oltre due anni fa del passaggio alla Lega, con il passare del tempo si è allontanato dal partito di Salvini, che, all’inizio della sua avventura leghista ha incontrato e con cui ha pranzato: suggestiva la foto di Gallo che offre al ministro del Governo italiano una salsiccia cruda, prodotta a Palazzolo.

Nell’hotel di viale Scala Greca, scelto da Cuffaro per incontrare i suoi sostenitori, si è visto anche il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, al suo secondo mandato avendo vinto le elezioni dell’ottobre del 2021 e molto vicino al collega di Melilli, l’attuale deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta.

Il portavoce della sindaca di Pachino

Ad incontrare l’ex presidente della Regione anche Salvo Sorbello, ex assessore del Comune di Siracusa, e portavoce della sindaca di Pachino, Carmela Petralito. Prove di avvicinamento o solo visita di cortesia? Lo dirà il tempo.

L’incontro con Gennuso

A margine dell’incontro con sostenitori ed amici, l’ex presidente della Regione ha avuto modo di dialogare con il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, il padre, Pippo Gennuso, ex parlamentare Ars, e Ferdinando Messina, ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa e soprattutto candidato sindaco di Siracusa di una fetta di Forza Italia, quella vicina a Gennuso.

La partita politica a Siracusa del Centrodestra

E sul candidato sindaco del capoluogo si gioca la partita politica più significativa ed al tempo stesso più difficile soprattutto per il Centrodestra, ancora piuttosto lontano da un accordo. In Forza Italia, un’altra fetta di partito spingerebbe per la candidatura di Peppe Assenza, ex presidente dell’Ias ma in campo ci sono altri nomi che testimoniano una frammentazione importante.

La base siracusana di Cuffaro

Frattanto, Cuffaro lavora al suo partito ed a Siracusa avrebbe anche trovato una base su cui strutturare la nuova Democrazia cristiana, composta da Gianmarco Lo Curzio, già indicato come coordinatore di Siracusa, l’ex consigliere provinciale, Salvatore Andolina, l’ex sindaco di Francofonte, Giuseppe Castania e l’ex commissario provinciale dell’Udc, Giovanni Magro.