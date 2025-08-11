La notte di San Lorenzo ha lasciato rifiuti di ogni tipo sulle spiagge del Siracusano. Stamane, sui social sono circolati numerosi video di residenti o semplici bagnanti che hanno svelato come i litorali si fossero trasformati in discariche a cielo aperto.

Le immagini della vergogna

Hanno destato molta impressioni le immagini girate da Luigi Rudilosso (autore del video che vi mostriamo) a Fontane Bianche, una delle zone balneari più note e suggestive di Siracusa.

Spiagge come discariche

Nonostante le raccomandazioni, le campagne di sensibilizzazione di questi giorni, chi ha trascorso la notte di San Lorenzo in cerca di una stella cadente per esprimere un desiderio, ha, però, pensato bene di considerare la spiaggia come un enorme contenitore di rifiuti, tra cui buste di plastica, bottiglie di vetro, fazzolettini insozzati ed altro ancora.

Le polemiche dei boomer

Naturalmente, come accade in circostanze simili, ne è scaturito un dibattito sui social, soprattutto su Facebook, la piattaforma più battuta dai “boomer” e dagli amministratori locali, alcuni dei quali hanno anche ingaggiato una polemica a distanza che è diventata politica.