Detenuto ferisce agente di polizia penitenziaria con una lametta

Il Meteo in Sicilia, sole ovunque, caldo estivo – LE PREVISIONI

Sole e bel tempo in Sicilia per la giornata di martedì 4 luglio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Valori massimi previsti tra i 28 ed i 32 grad..