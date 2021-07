vertenza a pachino

Vertice al Comune di Pachino sul futuro di 30 lavoratori di un supermercato

Ci sono state rassicurazioni da parte dei commissari

Trovata una soluzione

Filtra ottimismo sul futuro dei 30 lavoratori del supermercato Crai di Pachino dopo l’incontro di stamane tra i commissari del Municipio ed il segretario provinciale della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez.

La vicenda

Questi dipendenti, di cui 15 con il contratto a tempo indeterminato, rischiano di finire in mezzo ad una strada dopo la decisione dello stesso Comune di disporre lo sgombero dell’immobile dove è ricavato l’attività economica in quanto l’area non ha una destinazione d’uso commerciale ma agricola.

Il proprietario dell’immobile, che non è il gruppo Crai, ha prima presentato ricorso al Tar e poi al Cga che si esprimerà il 15 dicembre, rigettando, però, la richiesta di sospensiva.

La Cgil: “Abbiamo avuto rassicurazioni”

“Abbiamo ricevuto – dice il segretario provinciale della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez – rassicurazioni importanti, segno anche della sensibilità che come vicari nelle prefetture, i commissari volgono al tema occupazione e della sua salvaguardia. Per noi è di fondamentale importanza , che non venga aperta nessuna procedura di esubero del personale che invece lo sgombero immediato dei locali comporterebbe”.

Una nuova area

Nel corso dell’incontro è emersa un’opzione che potrebbe garantire la sicurezza del posto di lavoro: una nuova area, a Pachino, in cui trasferire il supermercato.

“Abbiamo inoltre appreso la data ormai prossima – afferma dice il segretario provinciale della Filcams Cgil, Alessandro Vasquez – della conferenza di servizio che dovrebbe autorizzare la proprietà dell’azienda ad edificare un nuovo punto vendita che mantenga i parametri occupazionali e gli standard ricercati dal gruppo Radenza. Per noi della CGIL, raggiungere – conclude il sindacalista della Cgil – risultati importanti nei comuni più isolati e difficili, è motivo di orgoglio e stimolo per accrescere ancora di più il proselitismo tra i lavoratori e le lavoratrici del settore.”