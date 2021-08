appello alla regione del raggruppamento siracusa sud

Sul letto del canale Mortellaro, alla periferia sud di Siracusa, si è creata una discarica abusiva. Cumuli di rifiuti abbandonati che, però, con l’arrivo della pioggia, rischiano di travolgere le numerose abitazioni situate nella zona.

Rischio idrogeologico

Un rischio idrogeologico denunciato da un movimento, il Raggruppamento Siracusa Sud, che ha lanciato un appello alla Regione ed alla deputazione siracusana all’Ars perché si trovino i soldi da girare al Libero consorzio di Siracusa, un ente in dissesto che in cassa ha pochissime risorse.

L’esondazione del 2019

Come ricordato dai componenti del Raggruppamento Siracusa Sud, nell’ottobre del 2019 si verificò l’esondazione del canale Mortellaro, capace di isolare per tre giorni i residenti di questa porzione della periferia della città. Successivamente, secondo la testimonianza degli esponenti del movimento, il Libero consorzio dispose gli interventi per la bonifica dell’alveo.

“la discarica nell’alveo”

A seguito del rinvenimento della discarica dei rifiuti, risalente al 27 marzo del 2021, il movimento ha inviato delle segnalazioni, attraverso Pec, svelando il rischio idrogeologico.

“Visto che la discarica abusiva segnalata – spiegano dal Raggruppamento Siracusa Sud – era stata pulita e visto che in quel momento l’alveo in questione era nuovamente colmo di rifiuti, allegando la documentazione fotografica, abbiamo chiesto alla Polizia Provinciale e alla Polizia Ambientale di Siracusa di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti. Non abbiamo ricevuto alcun riscontro a questa nostra seconda denuncia”.

“In pericolo di vita”

La richiesta, inoltrata al presidente della Regione, è di provvedere a risolvere il problema.

“È ovvio immaginare che arriveranno forti temporali e non vogliamo nuovamente correre il rischio di rimanere isolati o che ci scappi il morto come già avvenuto in passato, ma soprattutto non vogliamo cordoglio tardivo su un rischio idro-geologico ampiamente denunciato e pienamente conosciuto” spiegano dal Raggruppamento Siracusa Sud.

“Chiediamo inoltre che sia intrapresa una seria indagine – concludono – di Polizia per perseguire chi abbandonando i rifiuti nell’alveo ci mette tutti in pericolo di vita, dalle immagini si capisce chiaramente che per parte dei rifiuti non si debba andare tanto lontano dal luogo dell’abbandono”.