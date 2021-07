la vicenda è accaduta a pachino

Una donna muore dopo essere stata dimessa dal Pte di Pachino

La vittima, 46 anni, lascia il marito e due figli

Una vicenda emersa dalla denuncia dei familiari

E’ stata poi trasportata all’ospedale di Avola

Celebrati i funerali della 46enne

Dramma a Pachino per la morte di una donna, Stefania Sipione, 46 anni, deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dal Pte di Pachino.

La denuncia della famiglia

Una vicenda denunciata dalla famiglia della vittima, riportata dal quotidiano La Sicilia, ed accaduta nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso nel racconto dei parenti, la donna, che lascia il marito e due figli, si era recata nella struttura sanitaria per quelle fitte avvertite, evidentemente era abbastanza preoccupata, del resto, come emerge nella ricostruzione dei familiari, la donna non avrebbe mai sofferto di problemi di natura cardiaca, insomma quei dolori al petto sarebbero stati un’assoluta novità.

Torna a casa ed avverte un malore

La 46enne, una volta tornata nella sua abitazione, si sarebbe sdraiata sul suo divano e da lì a poco la situazione è precipitata. Avrebbe iniziato ad avere delle sofferenze che non sono passate inosservate ai parenti.

La corsa in ospedale

Le sue condizioni si sono aggravate e così, per provare a salvarle la vita, con l’ambulanza del 118 è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, che dista oltre 20 chilometri, solo che non c’era più nulla da fare. Il cuore della donna non ha retto, inutili i tentativi dei medici di tenerla aggrappata alla vita.

Il dramma della famiglia

Si sono già celebrati i funerali della 46enne ma i familiari non si rassegnano ed intendono verificare se ci sono delle responsabilità da parte dei medici del Pte dietro il decesso della vittima. I parenti sospettano che alla donna fossero stati eseguiti dei controlli più capillari avrebbe potuto salvarsi.