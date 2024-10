Si è concluso il 29 settembre ‘Divinazione – Expo 24’, l’evento organizzato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, all’interno della cornice offerta dal G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa. L’esposizione, inaugurata il 21 settembre, alla presenza di diverse cariche istituzionali, ha riscosso grande successo e partecipazione. Tra i duecento espositori presenti all’evento, espressione delle eccellenze italiane in campo agricolo ed enogastronomico, anche il Doses (Distretto Ortofrutticolo Sud-Est Sicilia) con un proprio spazio espositivo.

DOSES tra i duecento espositori

Lo stand del Doses, che rappresenta oltre 150 imprese della filiera ortofrutticola del sud-est siciliano presenti in 5 province e oltre 25 comuni, è stato protagonista dell’Expo con una serie di attività volte alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese distrettuali. Otto giorni per raccontare al pubblico e agli addetti del settore, le storie delle realtà e dei prodotti ortofrutticoli del distretto tramite convegni, forum, attività di networking, show-cooking e degustazioni. Protagonisti dello spazio Doses: Promotergroup S.p.A., Colleroni, Azienda agricola F.lli Catania, Azienda Agricola Forforelli, Azienda agricola F.lli Parlagreco, Ica System, Pomovì, Sa-Production, Hybla, Salemipina, Genius Watter e Hot Pepper&co s.r.l.s e il Lions International Club di Canicattì. Altrettante le aziende sponsor che hanno sostenuto il Distretto.

Il convegno sulla tracciabilità

Tra le attività promosse dal Doses un convegno dal titolo “Dal campo alla tavola: la nuova era del monitoraggio e della tracciabilità delle produzioni del sud-est Sicilia”, organizzato nell’ambito del progetto Agrotrack 2.0 in collaborazione con il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e alcune importanti realtà localizzate nel territorio del Sud-Est Sicilia. Il convegno, alla presenza del Dott. Salvatore Barbagallo, Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Sicilia e del Dott. Francesco Azzaro, Dirigente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Siracusa, ha illustrato i progressi del progetto in ambito di tracciabilità dei prodotti e degli alimenti con il fine di garantire la sicurezza della filiera e una maggiore valorizzazione dei territori.

Incontro su Cinema e Territorio

Nello spazio istituzionale della Regione Sicilia, il Distretto ha inoltre promosso un incontro sul legame tra ‘Cinema e Territorio’ in collaborazione con l’organizzazione Double 3 Media S.p.A. e patrocinato dalla Regione, con lo scopo di esplorare il potenziale del cinema come acceleratore per lo sviluppo culturale ed economico dell’Isola.

Salone del gusto

Lo stand Doses si è trasformato, per otto giorni, ogni sera, in un Salone del Gusto, sotto la guida attenta degli Chef Marco Failla e Tiziana Rimmaudo, che hanno guidato ogni sera i presenti in un viaggio culinario alla riscoperta della tradizione enogastronomica siciliana. “La partecipazione a Divinazione Expo-24 ci ha permesso, ancora di più, di promuovere le realtà distrettuali e fare rete con le associazioni, i produttori e le istituzioni presenti all’evento – dichiara Antonino Di Paola, Presidente del Doses – torniamo a lavorare con ottimismo, consapevoli della forza e dell’unicità che il nostro territorio è in grado di esprimere anche in vetrine internazionali d’eccezione come quella rappresentata dal G7 Agricoltura e Pesca di Siracusa.”

Imprese protagoniste in otto giornate di Expo

«Le imprese del sud-est siciliano sono state protagoniste di queste otto giornate di Expo arricchendo il dibattito sui grandi temi che interessano il futuro dell’agricoltura” – dichiara Gianni Polizzi, Direttore del Doses. “Un modello di agricoltura sostenibile, in grado di tutelare le eccellenze del nostro territorio, può essere realizzato solo attraverso un dialogo costante e costruttivo con tutti i soggetti coinvolti nella filiera agroalimentare. La grande affluenza di visitatori durante l’evento conferma, ancora una volta, l’importanza di cooperare per raggiungere obiettivi comuni»

