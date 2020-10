incontro tra i ristoratori di siracusa ed una delegazione di parlamentari

“Alcune scelte ho fatto fatica a comprenderle ma il Dpcm è stato varato per evitare conseguenze peggiori”. E’ quanto ha detto il deputato nazionale siracusano del M5S, Paolo Ficara in relazione al Dpcm del Governo nazionale che ha imposto le chiusure delle palestre e le restrizioni degli orari per i gestori di bar, ristoranti e pizzerie.

Il parlamentare ed ad altri colleghi, tra cui Stefania Prestigiacomo, esponente di Forza Italia, hanno incontrato a Siracusa, a palazzo Vermexio, una delegazione di ristoratori, alcuni dei quali protagonisti delle manifestazioni dei giorni scorsi. C’era anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha organizzato l’incontro, nel corso del quale i commercianti hanno manifestato le loro sofferenze ed i deputati si faranno portavoce delle loro richieste.

“Il provvedimento del Governo – ha spiegato Paolo Ficara, intervenuto a Fm Italia – è figlio delle indicazioni del Comitato scientifico ma dobbiamo lavorare perché le categorie produttive ricevano gli aiuti in modo rapido.

Nel dettaglio è scesa la deputata di Forza Italia. “Il Dpcm ha lasciato di stucco tutti – ha detto Stefania Prestigiacomo – ma soprattutto appare ingiusto perché la situazione in Sicilia non è paragonabile a quella che della Lombardia e della Campania. Comunque, si sta andando verso una chiusura totale e non credo che ci saranno persone che canteranno sui balconi, come è avvenuto nel lockdown di marzo”

Frattanto, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ha disposto l’esenzione dal pagamento della Cosap, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, “e la proroga per l’incremento dell’occupazione fino ad un massimo del 50% di quello già occupato”. Nelle scorse ore, il sindaco ha anche comunicato di aver sforbiciato anche la Tari, l’imposta sui rifiuti, inoltre, per venire incontro ai titolari di bar, pizzerie e ristoranti che lavorano in Ortigia, il sindaco ha deciso di sospendere la Ztl fino al 24 novembre per consentire di svolgere l’attività di asporto e di consegna a domicilio