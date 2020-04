Dramma a Floridia, nel Siracusano, dove un uomo di 38 anni si è lanciato nel vuoto dal balcone della sua abitazione. L’uomo, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, è ricoverato in condizioni serie ma per il momento i medici preferiscono non sbilanciarsi sulle capacità di recupero del trentottenne.

È accaduto nel pomeriggio, intorno alle 17,30, orario in cui è arrivata una segnalazione ai carabinieri della Tenenza di Floridia da parte di un vicino di casa del trentottenne mentre altri dopo aver sentito l’impatto del corpo sull’asfalto hanno provato a prestare le prime cure alla vittima. Secondo alcuni testimoni, l’uomo soffre di problemi di natura nervosa e non è escluso che la condizione attuale, quella di dover rimanere a casa per evitare rischi di contagio, possa avere avuto una parte importante nella sua crisi. I carabinieri, avendo visto le condizioni del ferito, hanno chiesto l’arrivo dell’elisoccorso: il trentottenne è stato caricato sul velivolo che poco dopo è arrivato al Cannizzaro di Catania.

Gli inquirenti hanno sentito parenti, amici e vicini di casa della vittima per avere un quadro della situazione più chiaro in modo da svelare se davvero soffre di problemi psichici.