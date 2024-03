in elisoccorso a catania

Un uomo di 41 anni, di Palazzolo, nel Siracusano, si è lanciato, nel pomeriggio, in una scarpata, nel suo Comune, nella zona della Panoramica, per togliersi la vita. Sono stati alcuni passanti ad assistere alla scena ed hanno chiamato i soccorsi per provare a strappare il 41enne alla morte.

Il soccorso

Il personale medico si è recato in fondo alla gola ma si è compreso subito che le sue condizioni fossero gravi, infatti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, arrivato poco dopo nei pressi della zona dove si era lanciato l’uomo. E’ stato imbracato e poi trasferito in un ospedale di Catania dove è stato sottoposto alle cure.

Grave in ospedale a Catania

E’ in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione, e lotta tra la vita e la morte. Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri che stanno ascoltando i testimoni ed alcuni familiari per provare a ricostruire la vicenda.