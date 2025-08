Un drammatico incidente stradale si è verificato poco prima delle 14 nella circonvallazione di Avola, all’interno della galleria, tra due auto.

Due feriti

Un impatto violentissimo, al punto che i veicoli si sono trasformati in carcasse: sono gravi le condizioni di due persone, una è stata trasportato con l’elisoccorso in un ospedale di Catania, l’altra, invece, è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

Tratto chiuso dalla Polizia municipale

C’è molta preoccupazione per le condizioni della prima vittima, frattanto la Polizia municipale di Avola ha chiuso il tratto di strada al centro del terribile incidente. Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’impatto ed individuare le possibili responsabilità dei due conducenti.

Il sangue sulle strade siciliane

Le strade siciliane sono macchiate dal sangue di altre vittime. Nelle ore scorse, un giovane di 20 anni Patrik Thomas Nicholson, 20 anni è morto in viale Regione Siciliana, a Palermo. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un’auto che stava uscendo dal distributore di benzina. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale ma per il giovane, che festeggiava il giorno del suo compleanno, sbalzato dalla moto non c’è stato nulla fare.