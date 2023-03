le intercettazioni nelle indagini dei carabinieri e dei magistrati di siracusa

Nell’inchiesta dei carabinieri e dei magistrati di Siracusa sulle bombe alle attività commerciali di Siracusa è emerso che il gruppo finito agli arresti avrebbe avuto il controllo pressoché totale dello spaccio di droga in viale dei Comuni.

Le intercettazioni ed il summit allo Sbarcadero

E mettendo sotto intercettazione gli indagati, tra cui Gianluca De Simone, colui che avrebbe fatto esplodere gli ordigni contro il bar Elite di viale Santa Panagia ed una paninoteca di via Filisto nel settembre del 2021, e Jonathan Destasio, indicato dai militari non solo come il mandante delle intimidazioni ma anche il promotore dell’attività di smercio degli stupefacenti, gli inquirenti avrebbero scoperto un summit tra la presunta banda di viale dei Comuni e gli esponenti del clan Borgata, quest’ultimo una costola della cosca Bottaro-Attanasio, finito al centro di numerose inchieste della Procura distrettuale antimafia di Catania.

Destasio: Vedi che sono andato allo Sbarcadero….perché mi hanno mandato a chiamare, mi hanno mandato a chiamare ed all’ultimo senti una cosa, te la sbrighi tu con Santa Panagia… solo per questo motivo, perché siamo partiti a seimila ora.

I turni di lavoro

Le intercettazioni hanno consentito anche di comprendere quanto fosse strutturato lo smercio di droga nella piazza dello spaccio di viale dei Comuni. In una conversazione, Destasio avrebbe discusso con Michael Castrogiovanni, arrestato nella giornata di ieri al rientro da Malta: tra i due sarebbero sorte incomprensioni a proposito dei turni di lavoro per le cessioni di droga.

Destasio: Mio fratello, vita, come stai? Questa sera non ci sei tu?

Castrogiovanni: No, questa sera sono al compleanno di…

Destasio: Fratello, tu devi capire una cosa, tutti i giorni alle 16… io non devo fare parlare a nessuno.. Ti senti male?. Allora stati a casa se ti senti male.

La contabilità

In un altro stralcio della conversazione, gli stessi indagati avrebbero discusso della contabilità

Castrogiovanni: 80 euro di sabato sono qua nel mezzo?

Destasio: Io ce l’ho, io ce l’ho…io vorrei capire una cosa compare ma tutti i soldi delle serate dove cazzo sono?