fermato un altro giovane per possesso di crack

Gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti di Siracusa, in due distinte operazioni antidroga, hanno arrestato due presunti spacciatori.

Dipendente supermercato pusher

Il primo a finire nella rete della polizia è stato un 41enne, siracusano, Luigi Monreale, dipendente di un supermercato, che avrebbe nascosto all’interno di un box condominiale, posto al piano terra, e di pertinenza dell’abitazione del quarantunenne, 8 panetti di hashish per un peso di quasi 800 grammi.

Panetti col marchio

I panetti erano confezionati con il marchio di una notissima azienda alimentare. Inoltre, al termine della perquisizione effettuata a casa dell’indagato ed in un ufficio di un supermercato dove il 41enne lavora, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 500 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine dei controlli, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio direttissimo.

Blitz in via Amato

Gli agenti delle Volanti, nel corso dei quotidiani controlli effettuati nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, hanno arrestato un giovane di 26 anni, sorpreso in Via Santi Amato con 132 dosi di crack. Il 26enne è stato condotto in carcere e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa.