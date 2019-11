I panetti nascosti nello sgabuzzino

Nonostante fosse ai domiciliari, avrebbe spacciato droga un uomo di 35 anni, arrestato dai carabinieri di Siracusa. Si trova in carcere Marzio Foti, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, a Floridia, i militari hanno rintracciato tre panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi, una dose di fumo di circa 4 grammi e 180 euro in contanti, ritenuti il probabile provento dell’attività di vendita di droga. Il “tesoro” del disoccupato è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine in uno sgabuzzino, in un posto che, evidentemente, l’indagato riteneva più che sicuro.

“Lo stupefacente sequestrato, ancora da dividere in dosi, sarebbe stato destinato probabilmente allo spaccio nella città di Siracusa ed avrebbe consentito di guadagnare migliaia di euro” spiegano dal comando provinciale.

La Procura di Siracusa ha disposto il trasferimento in cella del trentaquattrenne che nelle prossime ore sarà sottoposto all’interrogatorio davanti al gip del tribunale di Siracusa.