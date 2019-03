per ricevere comodamente i prodotti all'indirizzo indicato

Da oggi, 21 marzo 2019, fare la spesa presso gli store Altasfera di Ragusa e Siracusa sarà ancora più facile e veloce, in pochi click. Basterà infatti collegarsi al sito www.altasferasicilia.it registrarsi inserendo i propri dati personali e la partita iva e scegliere i prodotti desiderati, tutti garantiti, freschi, convenienti e di qualità.

Una volta conclusa la procedura d’acquisto basterà scegliere il giorno e l’orario in cui si preferisce ricevere la spesa comodamente nella propria azienda o all’indirizzo indicato, o altrimenti optare per il ritiro in negozio.

Per i titolari d’impresa si risparmierà dunque tempo e si potrà ordinare i vari prodotti evitando di lasciare sforniti i propri magazzini senza riuscire a soddisfare i clienti. I punti vendita Altasfera Sicilia assicurano un vastissimo assortimento di prodotti alimentari con migliaia di referenze in grado di soddisfare le esigenze di aziende e professionisti del settore ho.re.ca. e non solo.

Il servizio innovativo di spesa on-line è stato progettato da ReStore, azienda leader nel settore dell’e-commerce, e sarà attivo da oggi 21 marzo per i punti vendita di Ragusa e Siracusa ma permetterà di raggiungere in maniera capillare anche le località più piccole delle rispettive provincie assicurando la consegna dei prodotti.

In particolare, per la provincia di Ragusa il servizio on-line coprirà anche le località di Scoglitti, Scicli, Vittoria, Pozzallo, Modica, Comiso, Monterosso, Chiaramonte e Giarratana (ad esclusione di San Giacomo) mentre per quanto riguarda la città di Siracusa, il servizio di consegna si estenderà anche ad Augusta, Priolo ed Avola (ad esclusione di Noto, Rosolini e Palazzolo).

Con questa digitalizzazione imponente, l’obiettivo di Altasfera Sicilia è quello di facilitare la consegna agli esercenti di hotel, bar, ristoranti ed altre imprese che possono così evitare il trasporto di prodotti in zone distanti. E lo potranno fare semplicemente attraverso il proprio pc, cellulare o tablet.

Il nuovo e-commerce rappresenta un vantaggio esclusivo che consentirà ad Altasfera Sicilia di raggiungere i consumatori in maniera diretta, valorizzando ancora di più le caratteristiche di qualità dei prodotti a marchio proprio.

“Passione, dinamismo, innovazione, insieme all’attenzione al territorio, ai produttori e alle eccellenze locali, sono da anni i punti di forza che rendono Altasfera Sicilia la soluzione ideale per gli acquisti dei professionisti essendo la nostra una catena cash & carry innovativa e dinamica – dichiara Concetta Lo Magno, responsabile marketing Ergon società consortile – Abbiamo deciso di fornire ai nostri clienti un’esperienza digital completa come quella dell’e-commerce che permetterà di acquistare i prodotti che si desiderano anche semplicemente utilizzando il proprio smartphone”.

Fare la spesa online con Altasfera Sicilia sarà un’esperienza digitale a 360°, un servizio innovativo tra i primi in Sicilia, in una terra in cui la consortile Ergon crede da sempre lavorando con grande impegno e a cui vuole dare un impulso di accelerazione all’interno del percorso di digitalizzazione.