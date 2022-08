le strategie politiche

Non sono ancora fatti i giochi per la composizione delle liste, sia per le Politiche sia per le Regionali ma nel Siracusano, spunta una clamorosa ipotesi, quella di una possibile corsa, in entrambe le competizioni elettorali, dell’ex sindaco di Avola, Luca Cannata, esponente di spicco di Fratelli d’Italia.

Le ambizioni di Cannata

Prima che Musumeci decidesse di dimettersi e quando il Governo Draghi sembrava ben saldo, Cannata annunciò di volersi candidare per un seggio all’Ars, prendendo, idealmente, il posto della sorella, l’ormai ex vicepresidente della Commissione regionale antimafia, Rossana Cannata, eletta il 12 giugno scorso sindaco di Avola. Tuttavia, Luca Cannata non ha mai nascosto, fin dai tempi in cui le amministrative ad Avola erano ancora lontane, la sua ambizione di provare a diventare parlamentare nazionale.

Il nuovo scenario con l’Election Day

Nel maggio del 2019, Cannata tentò di afferrare il biglietto per Strasburgo ma solo per un soffio non diventò un europarlamentare, arrivando terzo in lista con oltre 20 mila preferenze. L’Election Day, con la contemporaneità delle elezioni, nazionali e regionali, ha aperto un nuovo scenario e così i vertici siciliani di Fratelli d’Italia avrebbero pensato a lui per la corsa ad entrambe le competizioni.

La doppia candidatura

A quanto pare, il partito della Meloni, ipotizzando una candidatura di Cannata solo per le Politiche avrebbe avuto più di un problema per la composizione della lista per le Regionali, priva del suo miglior “attaccante”, almeno nel Siracusano. Da qui, l’idea di sfruttare la forza elettorale dell’ex sindaco di Avola, che, alle Politiche, potrebbe essere l’uomo di punta del Centrodestra nell’uninominale alla Camera.

Il piano di FdI

Secondo i piani di Fratelli d’Italia, il doppio successo consentirebbe a Cannata di volare a Roma mentre all’Ars andrebbe il secondo della lista, che, nelle intenzioni del partito, sarebbe l’imprenditore Carlo Auteri, che è stato candidato a sindaco a Sortino nell’ottobre dello scorso anno, arrivando secondo dietro il riconfermato Vincenzo Parlato. Auteri è molto vicino all’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, uno degli esponenti di Fdi più ascoltati da Giorgia Meloni.