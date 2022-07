entrambi sono di fratelli d'italia

Se non è un caso unico, poco ci manca: due fratelli sugli scranni più alti di un Comune. Succede ad Avola, nel Siracusano, dove il sindaco è Rossana Cannata, ex deputata regionale di Fratelli d’Italia, mentre il presidente del Consiglio comunale è Luca Cannata, peraltro primo cittadino uscente.

Il trionfo di Rossana Cannata

La sorella ha trionfato alle elezioni del 12 giugno scorso, vincendo al primo turno, lasciando le briciole ai rivali, l’avvocato Antonino Campisi, entrato in Consiglio comunale, e l’imprenditore Corrado Loreto, arrivato terzo nella sfida a 3.

“Dopo aver giurato, con grande senso di responsabilità e con l’impegno costante che già in queste settimane mi hanno accompagnato, il mio augurio ai Consiglieri e a noi tutti di un buon lavoro, da svolgere lealmente al servizio della nostra Avola” ha detto il sindaco (così vuole essere chiamata ndr)

Plebiscito per Luca Cannata

Ieri, nel giorno dell’insediamento del Consiglio comunale, la presidenza è andata a Luca Cannata che si è imposto con un plebiscito: 22 preferenze su 24. In effetti, l’assemblea è occupata dai sostenitori dell’amministrazione Cannata, l’opposizione è composta da due soli consiglieri, tra cui Campisi e Salvatore Guastella, esponente della lista Idee per la città, riconducibile a Corrado Loreto.

Regionali o Politiche?

Luca Cannata è candidato alle Regionali, in giro ci sono i manifesti elettorali ma il suo obiettivo potrebbe cambiare con la caduta del Governo Draghi e le conseguenti elezioni. Non ha mai nascosto la sua ambizione di poter diventare deputato nazionale ma per Fratelli d’Italia, in chiave elezioni regionali, si porrebbe il problema di sostituire il neo presidente del Consiglio comunale di Avola.

In ogni caso, per la finestra delle Politiche ci sono in ballo altre candidature ma in Sicilia il cuore del partito si trova Catania ed il sindaco sospeso, Salvo Pogliese gode della massima fiducia della leader nazionale.