le strategie dei partiti

Non è ancora formata la giunta del nuovo sindaco di Avola, Rossana Cannata, ma Noi con L’Italia, partito con 3 consiglieri comunali (Alessia Alia, Grazia Inturri e Francesco Tardonato) ha indicato il suo nome.

Chi è Salvo Belfiore

E’ quello di Salvo Belfiore, 45 anni, avvocato, vicinissimo all’ex consigliere provinciale Salvatore Andolina, che era stato indicato nella squadra di Cannata prima della consultazione elettorale.

Un cambio dettato da un lato dall’esigenza di “premiare” chi ha portato consensi alla lista dall’altro dalla circostanza di riorganizzare il partito in vista delle elezioni regionali. E sotto questo aspetto Andolina gode della massima fiducia di Saverio Romano.

Le ragioni di Andolina

L’ex consigliere provinciale ha anche scritto agli esponenti di Noi con L’Italia motivando questa decisione del partito. “Nel congratularmi con Salvo Belfiore voglio – spiega Andolina – chiarire per chi non è stato presente negli ultimi giorni, che la sua nomina al mio posto va nel senso da me fortemente auspicato di premiare chi si è speso per la lista nella battaglia elettorale al consiglio”.

La turnazione

“Abbiamo redatto la lista al Consiglio dicendo che avremmo applicato questo criterio e la nomina di Belfiore va proprio in questa direzione; sarà successivamente – dice ancora Andolina – seguita da ulteriori turnazioni con altri candidati in applicazione del criterio dello scorrimento della lista. Così ci sarà la possibilità per tutti di crescere insieme e di avere ruoli in seno alla amministrazione oppure in seno al partito. Per quanto mi riguarda, continuerò con forza a svolgere il mio ruolo politico a supporto della Amministrazione e del partito, ad Avola e non solo”.

Le altre caselle

Nella presentazione della giunta, prima del voto del 12 giugno, Rossana Cannata aveva indicato, oltre a Salvo Andolina, Vera Tiralongo, di Forza Italia, l’ispettore di polizia Salvatore Coletta, in quota liste civiche, e Massimo Grande, vicesindaco uscente, nel segno della continuità con la precedente amministrazione. Non è detto che tutti i nomi siano mantenuti, probabilmente l’unica certezza è Grande.