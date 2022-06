indietro campisi e loreto

Viaggia ormai spedita verso il successo elettorale, al primo turno, Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia e sorella dell’uscente sindaco di Avola, Luca Cannata. Quando mancano meno della metà delle sezioni (17 su 31) Cannata ha ottenuto 1279, Loreto 399, Campisi 430. Un vantaggio che sembra ormai incolmabile.

A Melilli vince Carta

Giuseppe Carta ha vinto le elezioni a Melilli, Comune della zona industriale, tra i più importanti del Siracusano. Carta, esponente di Forza Italia, è andato oltre il 70 per cento, schiantando lo sfidante Pippo Sorbello, ex sindaco di Melilli ed ex assessore regionale.

A Canicattini testa a testa

A Canicattini Bagni, testa a testa tra Paolo Amenta, presidente provinciale del Pd che è stato già sindaco del Comune montano, e l’avvocato Danilo Calabrò.

Poltrona per 3 a Solarino

A Solarino, l’attuale sindaco, Giuseppe Scorpo, non si ricandiderà: corsa a tre tra Salvatore Oliva, Paola Gozzo vicina al sindaco di Floridia Carianni e Peppe Germano coordinatore provinciale di Cantiere Popolare.

Elezioni nella piccola Cassaro

Nel più piccolo Comune del Siracusano, Cassaro, che ha una popolazione di circa 800 abitanti, Mirella Garro tenterà un altro mandato. Lo sfidante è Salvatore Pisasale

Come si vota

In quattro dei cinque Comuni del Siracusano si voterà con il sistema maggioritario, solo ad Avola vigerà il sistema proporzionale, per cui se nessuno dei candidati a sindaco otterrà il quaranta per cento delle preferenze, i due che avranno ottenuto più preferenze andranno al ballottaggio il 26 giugno.

A Canicattini, Cassaro, Melilli e Solarino, i candidati a sindaco dovranno ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari per essere proclamati sindaci il 12 giugno.