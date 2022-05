la corsa a sindaco è infuocata

E’ scontro, dai toni decisamente avvelenati, ad Avola, il Comune del Siracusano in cui si voterà il 12 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale e soprattutto per eleggere il nuovo sindaco.

La polemica, non la prima e sempre via social, è scoppiata tra uno dei candidati al ruolo di primo cittadino, l’avvocato penalista Antonino Campisi, e l’uscente Luca Cannata, con quest’ultimo che non potrà correre avendo concluso i due mandati previsti per legge ma primo sostenitore della sorella, Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia che punta a prendere il suo posto.

Campisi, nel corso di una chiacchierata politica su Facebook in un ristorante di Avola ha lanciato un appello agli elettori.

“Non ascoltare false promesse” dice Campisi

“Chiedo agli avolesi di non vedere il voto, perché chi vende il proprio voto vende la propria anima e la propria dignità. E non ascoltare le false promesse: finti posti di lavoro, lavori a tre mesi. Lasciate queste cose alla vecchia politica” ha tuonato Campisi tra un morso ad un panino ed un sorso di birra.

Le telefonate a casa

Campisi, però, ha raccontato di strane telefonate che, in questi giorni, starebbero arrivando in alcune case, tra cui una alla nonna dello stesso esponente politico.

“Ci sono state ad Avola delle telefonate a casa delle persone: per errore, è arrivata a casa di mia nonna una telefonata in cui gli è stato detto: “vieni al Comune di Avola che c’è un posto di lavoro per fare delle pulizie esterne”. ha detto Campisi.

“Promesse di posti di lavoro per candidarsi” attacca Cannata

Poco dopo l’uscita di Campisi, l’ormai ex sindaco di Avola, Luca Cannata, ha realizzato un diretta social, lanciando pesanti attacchi.

“Ho sentito di persone a cui stanno promettendo lavoro per farle candidare” ha detto Cannata in uno dei passaggi del suo intervento. Ed ancora: “mi hanno fatto leggere i messaggi di gente che rispondeva così: guarda, strappa la mia candidatura perché non ho bisogno di quel lavoro, di quella promessa che mi avete fatto”.

Manifesto della legalità della coalizione Cannata

Frattanto, la coalizione a sostegno di Rossana Cannata fa sapere che “è stato redatto dai rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che compongono la vasta coalizione a sostegno della candidatura a Sindaco di Avola dell’ On. Rossana Cannata, il manifesto dei valori e della legalità, sottoscritto da tutti i candidati al consiglio comunale della coalizione”.