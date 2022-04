elezioni amministrative il 12 giugno

Si è dimesso dall’incarico di sindaco di Avola, Luca Cannata, dopo 10 anni alla guida dell’amministrazione comunale. L’esponente di Fratelli d’Italia ha assunto il ruolo di primo cittadino nel 2012 e nel 2017 è stato rieletto.

Non potrà presentarsi il 12 giugno per un terzo mandato, in quanto la legge glielo vieta, per cui, prima della scadenza naturale, prevista per l’8 maggio Cannata ha presentato le proprie dimissioni al Protocollo generale del Comune.

Le parole di Cannata

“Con un pizzico di emozione – le parole del sindaco Cannata – ho concluso 10 anni di fatti e di impegno instancabile a favore della mia Avola come sindaco e continuerò a farlo con altri ruoli”.

Candidato alle Regionali

Luca Cannata si candiderà alle prossime elezioni regionali nelle liste di Fratelli d’Italia, anzi sarà il capolista del partito della Meloni. Cannata, però, guarda anche alle Politiche, in programma nel 2023.

“Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione e sono un automatismo dettato dalla legge affinché si possa presentare alle future elezioni regionali e nazionali, che prevedono l’astensione dalla carica almeno 6 mesi prima” si legge in un comunicato diffuso dal Comune di Avola.

La sfida per il Comune di Avola

Sono tre i candidati a sindaco di Avola che puntano a prendere il posto di Luca Cannata. Tra questi c’è la sorella, Rossana Cannata, attuale parlamentare regionale di FdI, a capo di una coalizione di Centrodestra che vede dentro Fratelli d’Italia, Forza Italia, Diventerà Bellissima, Cantiere popolare e Nuova Dc.

L’altro candidato è Antonino Campisi, avvocato penalista, alla testa di un raggruppamento moderato, rappresentato da associazioni, movimenti civici ma anche partiti, come il nuovo Mpa. Il terzo che si giocherà le sue carte per essere sindaco di Avola è Corrado Loreto, alla guida di una coalizione eterogenea, con dentro Pd, ex grillini, Udc e Lega ed altri movimenti di varia ispirazione politica.