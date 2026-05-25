Tre comuni, oltre 72mila elettori, tre storie di affluenza diverse. Nei centri del Siracusano chiamati al voto il 24 e 25 maggio, Augusta, Floridia e Lentini, il quadro della partecipazione al termine della prima giornata racconta un territorio spaccato in due, con Floridia e Augusta sopra la media regionale e Lentini che chiude distante da entrambe.

Vola affluenza a Floridia

È Floridia il comune dove si è votato di più: 50,78% alla chiusura dei seggi del 24 maggio, con una crescita di oltre quattro punti rispetto alle elezioni precedenti. Nel comune floridiano si sfidano il sindaco uscente Marco Carianni (centrosinistra e liste civiche) e il candidato di centrodestra Antonello Sala. La partecipazione supera di quasi cinque punti la media regionale, ferma al 45,95%.

Augusta sopra media regionale

Augusta segue con il 49,11%, anch’essa sopra la soglia regionale. Nel comune petrolchimico il sindaco uscente Giuseppe Di Mare, che corre senza il simbolo di Fratelli d’Italia dopo la frattura con i vertici provinciali, sfida Salvatore Pancari (Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra) e il civico Concetto Cacciaguerra. Rispetto alle precedenti elezioni il dato cresce di 1,42 punti.

Lentini in coda

Lentini è il fanalino di coda: 40,82% a fine prima giornata, quasi cinque punti sotto la media regionale e dieci sotto Floridia. Il comune lentinese vede contrapposti Vincenzo Pupillo (centrosinistra, campo largo con cinque liste), Giuseppe Fisicaro (centrodestra, espressione del deputato regionale Mpa Giuseppe Carta) ed Efrem Sanzaro (civici). Il dato cresce di tre punti rispetto alla tornata precedente, ma la base di partenza rimane storicamente la più bassa dei tre.

Il dato aggregato provinciale si attesta al 47,26%, sopra la media regionale. I seggi sono rimasti aperti anche oggi, lunedì 25 maggio, fino alle 15. Lo scrutinio è in corso.