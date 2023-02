FdI congela le liste civiche, “prima accordo tra partiti su candidato entro marzo”

Gaetano Scariolo

20/02/2023

Fratelli d’Italia prova a superare l’impasse nel Centrodestra che non riesce ancora a trovare un’intesa per le amministrative a Siracusa. Ed ha indicato una road map che dovrebbe condurre ad un accordo tra i partiti principali, Fdi, Fi, Lega, Mpa, Nuova Dc e Udc, entro la prima decade del mese prossimo.

Confronto tra partiti del Centrodestra non con le liste

“Il confronto deve avvenire esclusivamente tra i partiti del Centrodestra e, solo, successivamente agli accordi raggiunti, aprire a tutte le liste e movimenti civici che possano condividerne il programma ed il candidato sindaco” si legge nel documento del partito, al termine dell’incontro tra i vertici di Fratelli d’Italia che si è tenuto sabato nella sede di Siracusa a cui hanno preso parte i deputati Luca Cannata e Carlo Auteri ed il commissario provinciale, Peppe Napoli.

Vertice ristretto

FdI ha anche proposto a Fi, Lega, Mpa, Nuova Dc e Udc, di “indicare ciascuno di loro un nome rappresentativo all’interno del proprio partito che possa essere oggetto di confronto per la scelta del candidato comune, obbiettivo quest’ultimo che deve essere raggiunto entro la prima decade del mese di marzo” si legge nella nota.

Gli incontri delle settimane scorse

La proposta di FdI di fatto azzera i precedenti incontri del Centrodestra, svoltisi proprio nella sede del partito della Meloni, a cui hanno preso parte non solo i partiti ma anche i movimenti civici, tra cui Siracusa Protagonista, riconducibile ad Enzo Vinciullo, coordinatore della Lega a Siracusa ma che è in crisi con lo stesso partito, Grande Siracusa 2023, vicino a Mario Bonomo, capo politico del Mpa a Siracusa, anche lui in rapporti non certamente idilliaci con il deputato regionale Giuseppe Carta, e Progetto Siracusa, lista legata ad Ezechia Paolo Reale.

Il totonomi

In lizza, tra i possibili candidati a sindaco di Siracusa nel Centrodestra ci sono l’ex presidente dell’Ias, Peppe Assenza, gradito al deputato regionale Carta, all’ex ministro Stefania Prestigiacomo e ad una buona fetta di FdI, che, al momento, non sembra avere un nome da portare al tavolo. In campo, c’è anche l’ex presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Messina, sponsorizzato dal deputato regionale, Riccardo Gennuso, il quale, nei giorni scorsi, ha incontrato l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro.

La ricomposizione di FdI Siracusa

L’incontro è stata l’occasione per rimescolare le carte dentro gli organismi di partito. Il neo presidente del circolo Aretusa è Paolo Artale che prende il posto di Paolo Cavallaro, nominato dirigente regionale, che si candiderà al Consiglio comunale nelle liste di FdI insieme a Samanta Ponzio. Il nuovo presidente del Circolo Atreju è l’ex assessore di Siracusa Ciccio Midolo che prende il posto di Samanta Ponzio, responsabile provinciale del Dipartimento Equità sociale e disabilità.