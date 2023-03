parla alfredo foti, leader di officina civica

“Un accordo con il Centrosinistra? E’ una questione che non è all’ordine del giorno”. Lo afferma a BlogSicilia Alfredo Foti, ex assessore di Siracusa, indicato candidato sindaco della coalizione denominata Officina civica per Siracusa.

Da giorni, si discute della possibilità di un’alleanza elettorale tra il Centrosinistra, con dentro Pd, M5S e le liste di sinistra, ed il Polo civico, ma dopo l’ufficializzazione di Renata Giunta, sostenuta dal Partito democratico, quale candidata a sindaca del fronte progressista, le possibilità di un’intesa sembrano affievolite, e di molto.

“Non credo che Officina si sposterà”

“Non credo che Officina civica si sposterà – riferisce a BlogSicilia Alfredo Foti – in ogni caso non ne abbiamo parlato dentro la nostra coalizione e poi c’è una questione: ogni decisione la prendiamo all’unanimità”.

“Quadro politico ancora poco chiaro”

“Non è all’ordine del giorno – aggiunge Foti – questa ipotesi di alleanza e non lo sarà fino a quando non sarà reso noto il nome del candidato a sindaco del Centrodestra. Non appena il quadro sarà definitivamente chiaro, a quel punto sarà possibile fare delle riflessioni ma in questo momento c’è un campo molto diviso”.

Centrosinistra compatto su Giunta

L’indicazione di Renata Giunta, consulente del Comune di Siracusa, sembra avere blindato l’alleanza tra Pd e M5S ed ipotizzare una marcia indietro, magari ritirando questa candidatura per poterne discutere una nuova con il Polo civico, che, a quel punto, dovrebbe far compiere un passo indietro a Foti, appare una soluzione remota.

La presentazione nella sede del M5S

Del resto, i “santini” di Renata Giunta sono stati già stampati, sui social stanno girando vorticosamente, per cui questa candidatura è ormai lanciata ed a mettergli un ulteriore coperchio alla pentola sono gli esponenti del M5S che hanno diffuso una nota in cui annunciano la presentazione della candidata nella loro sede in Via Malta.

“Con Renata Giunta le forze democratiche e progressiste rivendicano il coraggio di una scelta originale, in grado di rafforzare la partecipazione dei giovani e di quanti oggi si sentono distanti dalla politica” si legge nel comunicato del M5S.