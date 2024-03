il sindaco di fdi di avola

Hanno sempre più fondatezza le indiscrezioni sulla candidatura alle elezioni europee di Rossana Cannata, attuale sindaco di Avola, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia.

Le strategie politiche

In queste ore, il capo dell’amministrazione di Avola è impegnata nei giri istituzionali in occasione delle festività pasquali ma la macchina politica sarebbe già in azione: nel corso di questi ultimi giorni ci sono stati degli incontri, a cui avrebbe preso parte anche il fratello, il parlamentare nazionale di FdI, Luca Cannata, che starebbe preparando il terreno per la sorella, con cui, nel giugno del 2022, vi è stata la staffetta alla guida del Comune di Avola.

I percorsi dei fratelli Cannata

Nel 2017 Rossana Cannata venne eletta deputata regionale ed ebbe anche l’incarico di vicepresidente della Commissione parlamentare regionale antimafia, per poi candidarsi a sindaco di Avola nella primavera del 2022, vincendo al al primo turno e prendendo il posto di Luca. Il fratello si candidò contemporaneamente alle elezioni regionali e nazionali, vincendole entrambi, salvo poi optare per la Camera dei Deputati, lasciando il posto all’Ars a Carlo Auteri.

Candidatura forte

Una candidatura siracusana forte, ma forse sarebbe meglio chiamarla avolese per il peso maggiore di Avola, sotto l’aspetto politico, rispetto a Siracusa, che si incrocerebbe con la candidatura, sempre alle Europee, di Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia, fedelissimo del presidente della Regione, Renato Schifani.

La sfida con Gennuso

Una sfida suggestiva dentro il Centrodestra siracusano con due pezzi forti della politica locale e, vista l’importanza della consultazione, potrebbe essere un test per comprendere chi tra i Cannata e Gennuso gode di maggiore consenso.

Le elezioni a Pachino

Ma il confronto non sarebbe solo su questa tornata ma anche sulle elezioni amministrative che si terranno a Pachino: qui il Centrodestra è frammentato, nelle ore scorse Forza Italia ha rotto gli indugi annunciando la candidatura a sindaco di Giuseppe Gambuzza, architetto, ex presidente del Consiglio comunale. Fratelli d’Italia sembra non voler convergere su questo nome, inoltre gli altri pezzi del Centrodestra sono sparsi, con la Dc che strizza l’occhio a Barbara Fronterrè, esponente di Azione.