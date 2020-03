La lotta al Covid-19

Il Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa ha messo a disposizione un suo locale, la Casa del Pellegrino, una struttura alberghiera che accoglie i fedeli, per l’emergenza coronavirus.

“Si tratta, come previsto nel decreto Cura Italia, spiega il rettore del Santuario, Aurelio Russo – di una disponibilità provvisoria legata al momento di particolare urgenza. Infatti, terminato il periodo di emergenza, la struttura ritornerà ad essere adibita a luogo di accoglienza dei pellegrini, degli ammalati dell’Unitalsi e delle altre associazioni caritative di assistenza alle fasce deboli della società. In questo momento tutti gli sforzi vanno indirizzati per sostenere il nostro sistema sanitario e quindi contribuire in ogni modo a dare manforte a medici ed infermieri per la cura degli ammalati“.

Il rettore del Santuario sostiene che “la preghiera, che si leva dal Santuario di Siracusa, invoca l’intercessione delle Lacrime della Madonna, affinché sia allontanato ogni male fisico e spirituale dai figli di Dio. Uniti alla preghiera del Papa, che ha chiesto il potente intervento di Dio, i devoti di Siracusa chiedono alla Madonna di intercedere presso Gesù, perché – come recita la più antica preghiera composta in suo onore dall’Arcivescovo monsignor Ettore Baranzini – “Alle tue Sante Lacrime, Gesù nulla rifiuta”.