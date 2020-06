Beccato dai sistemi di video sorveglianza

Gli agenti del Commissariato di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 26 anni, per il reato di furto aggravato commesso all’interno del Palazzo Comunale di Priolo Gargallo.

Lo stesso era destinatario di un avviso orale e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora per aver perpetrato, nei giorni scorsi, un furto all’interno della biblioteca comunale, ed anche in questa occasione è stato scoperto e denunciato dagli uomini del Commissariato.

In questa nuova circostanza, gli investigatori, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo dopo attenti risconti effettuati anche con l’ausilio di sistemi di video sorveglianza. Il ladro, avendo violato le prescrizioni cui era stato già sottoposto, verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria affinché venga valutata la possibilità di un aggravamento della misura cui è destinatario.