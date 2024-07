al de simone di siracusa

Tre giovani si sono introdotti questa mattina, intorno alle 5, al Nicola De Simone, lo stadio di calcio che ospita le partite del Siracusa. Si tratta di vandali che avrebbero avuto intenzione di danneggiare le poltrone della tribuna centrale e degli uffici ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme.

L’allarme

“I sistemi di video e radio allarme, basati su intelligenza artificiale e collegati con la nostra centrale operativa – spiegano dalla Securitas – hanno rilevato la loro presenza tramite le telecamere, generando un allarme e mettendoli in fuga. Questo intervento è stato possibile grazie al nostro servizio di prevenzione, progettato per tutelare i nostri clienti in modo efficace e tempestivo”.

Non vi sono stati danni

Le immagini hanno confermato la presenza di tre giovani che, non appena hanno sentito il rumore della sirena, sono scappati ma dai riscontri è emerso che non vi sono stati danni.

Le indagini

I filmati sono stati consegnati alle forze dell’ordine che provvederanno all’identificazione dei tre responsabili dell’incursione.