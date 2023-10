è di solarino e si è spostato a pozzallo

Sono ore di ansia per la famiglia di Fabio Vita, 34 anni, di Solarino, nel Siracusano, di cui non ci sono più notizie. Da quanto svelato dai parenti, l’uomo, che lavora in una struttura sportiva tra Siracusa e Floridia, aveva deciso, nella giornata di ieri, di mettersi in sella alla sua moto, una Yamaha, per un giro a Pozzallo, nel Ragusano.

Ci sarebbe andato da solo ed avrebbe approfittato delle bella giornata per trascorrere qualche ora immerso nei suoi pensieri. Solo che non è tornato a casa fino a tarda notte i familiari lo hanno atteso, avrebbero anche telefonato più volte per capire se stesse bene ma senza avere risposte. I parenti hanno lanciato un appello sui social per aiutarli ad avere informazioni sul suo conto.