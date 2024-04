le strategie politiche

La rottura del patto elettorale per le Europee tra la Lega ed il Mpa ha aperto dei nuovi scenari sulla partecipazione degli autonomisti all’imminente corsa per Bruxelles.

Trattativa Mpa e Forza Italia

Tra le ipotesi c’è quella di un asse tra il Movimento per l’autonomia e Forza Italia, con quest’ultima che lascerebbe una casella nella propria lista ad un rappresentante riconducibile all’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo.

Ipotesi Carta nella lista di Forza Italia

Secondo autorevoli fonti politiche, si tratterebbe di una trattativa concreta e tra i nomi degli autonomisti che circolano c’è quello di Giuseppe Carta, deputato regionale, presidente della Commissione territorio ed ambiente, nonché sindaco di Melilli.

Una scelta “geografica”

Una scelta che avrebbe anche una ragione prettamente geografica, considerato che Carta andrebbe a “pescare” in un bacino diverso rispetto agli assessori Edy Tamajo, Marco Falcone, ed ancora a Caterina Chinnici, europarlamentare uscente ma eletta nelle liste del Pd, ed alla parlamentare regionale e coordinatrice provinciale di Forza Italia a Messina Bernadette Grasso. In questo modo, un pezzo della Sicilia orientale sarebbe coperto da un siracusano.

Il derby con Gennuso

Se la scelta fosse questa, un altro siracusano, ma di Forza Italia, resterebbe con l’amaro in bocca: Giuseppe Gennuso, ex parlamentare regionale che, nonostante le vicissitudini giudiziarie, avrebbe intenzione di tornare a fare politica e già nei mesi scorsi ha fatto sentire la sua voce con alcuni interventi pubblici, legati alla condizione drammatiche dell’agricoltura siciliana, lui che è un imprenditore agricolo.

Suo figlio è Riccardo Gennuso, parlamentare regionale di Forza Italia, uno dei fedelissimi del presidente della Regione, Renato Schifani, che, su Siracusa, qualche investimento politico lo ha fatto, come nel caso della vicenda della costruzione del nuovo ospedale.

La circoscrizione Sicilia-Sardegna

Sei seggi sicuri, due incerti. La corsa alle Europee è iniziata e già ci sono le previsioni su come saranno divisi i posti in Sicilia. La circoscrizione delle isole (Sicilia e Sardegna) elegge 8 parlamentari in tutto, ma ci sono stati anni in cui non sono scattati i resti e gli eletti sono stati solo 7 o, in un caso, addirittura sei, circostanze, però, che non dovrebbero più riproporsi e che dal 2014 non si sono più riproposte in effetti. E per essere eletti, ci vogliono tanti tanti voti.