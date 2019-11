Palazzo di giustizia

E’ stato dichiarato incandidabile l’ex sindaco di Pachino Roberto Bruno a seguito della sentenza pronunciata dal tribunale di Siracusa che ha adottato lo stesso pronunciamento anche per due ex consiglieri comunali, Salvatore Spataro e Massimo Agricola.

Il tribunale, contestualmente, ha rigettato la richiesta di interdittiva avanzata dal ministero dell’Interno nei confronti di altri due ex consiglieri Corrado Nastasi e Corrado Quartarone.

Alla luce della decisione dei giudici i 3 esponenti politici non potranno candidarsi alle elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo, regionali, provinciali, comunali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Pachino.

Determinanti per i due ex consiglieri comunali sono state alcune vicende giudiziarie, legate a presunti casi di concussione. Nei confronti di Bruno, sono stati emerse delle omissioni sulla vigilanza e sull’ intervento in merito a vicende legate alla famiglia del presunto boss di Pachino Salvatore Giuliano.