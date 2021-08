dura reazione di assostampa siracusa

Ex sindaco di Portopalo attacca i giornalisti sui social

La reazione dopo alcuni articoli sulla sua amministrazione

La dura replica di Assostampa Siracusa

Non devono essere piaciute a Giuseppe Ferdinando Mirarchi, ex sindaco di Portopalo di Capo Passero, ed attuale consigliere di opposizione, le ricostruzioni relative alla sua passata amministrazione.

Attacco ai giornalisti

E così, come denuncia Assostampa Siracusa, il sindacato dei giornalisti, ha usato i social per attaccare i cronisti che, in alcuni articoli, hanno evidenziato alcune criticità della sua attività amministrativa. Invece che chiedere la replica sulle testate in cui sono apparsi gli articoli, secondo quanto riferito dal segretario del sindacato, Prospero Dente, l’ex primo cittadino avrebbe realizzato un video di oltre 10 minuti, postato su “pagina Facebook assolutamente anonima”, per “le sue analisi politiche condite da un attacco alla stampa”.

“Stampa libera del c…”

“Mirarchi non è nuovo a questi comizi social – spiega il segretario del sindacato, Prospero Dente – o a post scritti corredati da allusioni a “stampa libera del c…” o a “stampa non libera”. Faccia i nomi se ne ha certezza, quereli se è convinto di quel che dice. Il signor Mirarchi, generoso di citazioni da codice di procedura penale contro i suoi avversari politici, dimentica, evidentemente, quanto la legge gli offre: inviare una smentita al giornale o al giornalista mai citati. In questo modo sì l’ex sindaco Mirarchi aiuterebbe a smorzare i toni e a non creare delegittimazione verso la stampa che – converrà con noi – rappresenta principio assoluto di democrazia”