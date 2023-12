le scelte di napoli

E’ stato completato il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che affiancherà il neo presidente, Giuseppe Napoli, per tutto il suo mandato. Nel congresso che si è celebrato domenica scorsa a Siracusa, erano stati eletti 9 componenti, mancano gli altri 5, nominati dal presidente che, nelle ore scorse, ha fatto le sue scelte.

I 5 nominati

Giuseppe Costanzo e Tony Giunta, entrambi avolesi, Giuseppe Iaci, di Floridia, Paolo Romano, il capogruppo di FdI al Consiglio comunale di Siracusa, e Francesco Tiné, di Palazzolo.

I 9 eletti

Ecco chi, invece, è stato eletto nel corso dei lavori al congresso: Salvatore Coletta, attuale presidente del Consiglio comunale di Avola, uno degli uomini più fidati, come lo stesso neo coordinatore Napoli, del deputato nazionale Luca Cannata; Rossella Fangano, lentinese; i due augustani, Maria Amara e Massimo Casertano, ex candidato a sindaco della Lega ex responsabile provinciale agli enti locali del partito di Salvini, andato in rotta di collisione negli anni scorsi con Enzo Vinciullo, coordinatore provinciale della Lega; l’avolese Giovanni Rametta, il siracusano Roberto Lutri, molto vicino al consigliere comunale di Siracusa, Paolo Cavallaro; Antonio Annino, melillese; Michele Carbè, sindaco di Buscemi, che ha fatto il suo ingresso in FdI da pochi mesi, in occasione della convention a Brucoli del partito, e la siracusana Floriana Amalfi.

Componenti di diritto

Nel coordinamento provinciale di FdI sono membri di diritto il deputato nazionale, Luca Cannata, il parlamentare regionale, Carlo Auteri, ed il componente dell’assemblea nazionale, Pietro Forestiere, e Marco Failla, di Augusta, presidente provinciale Gioventù nazionale.

I sindaci

Come prevede lo statuto di Fratelli d’Italia, potranno partecipare al coordinamento ma senza diritto di voto i sindaci ed i capigruppo consiliari di FdI, tra cui Giuseppe Di Mare e Rossana Cannata, rispettivamente a capo delle amministrazioni di Augusta e Avola.