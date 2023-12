il congresso provinciale

Da Giuseppe Napoli commissario provinciale a Giuseppe Napoli provinciale di FdI Siracusa.

Napoli unico candidato

E’ stato un congresso provinciale senza storia quello che si è celebrato ier a Siracusa in cui il neo capo di partito dei meloniani era l’unico candidato come del resto è accaduto in altre province, come ad Enna, dove a vincere è stato il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, unico in corsa per la poltrona di coordinatore cittadino.

Non c’era al congresso, collegato in video

Ma è stata probabilmente la prima volta di una elezione congressuale senza la presenza del vincitore: un problema fisico ha impedito al neo presidente di Fratelli d’Italia di partecipare ai lavori anche se ha seguito i lavori in video collegamento.

I nomi dei componenti della segreteria

Sono stati eletti i componenti della direzione provinciale: Salvatore Coletta, attuale presidente del Consiglio comunale di Avola, uno degli uomini più fidati, come lo stesso neo coordinatore Napoli, del deputato nazionale Luca Cannata; Rossella Fangano, lentinese; i due augustani, Amara e Massimo Casertano, ex candidato a sindaco della Lega ex responsabile provinciale agli enti locali del partito di Salvini, andato in rotta di collisione negli anni scorsi con Enzo Vinciullo, coordinatore provinciale della Lega; l’avolese Giovanni Rametta, il siracusano Roberto Lutri, molto vicino al consigliere comunale di Siracusa, Paolo Cavallaro; Antonio Annino, melillese; Michele Carbè, sindaco di Buscemi, che ha fatto il suo ingresso in FdI da pochi mesi, in occasione della convention a Brucoli del partito, e la siracusana Floriana Amalfi. Della direzione faranno parte come membri di diritto il deputato nazionale, Luca Cannata, il parlamentare regionale, Carlo Auteri, ed il componente dell’assemblea nazionale, Pietro Forestiere.

Gli altri 5 scelti da Napoli

Nel complesso, la direzione provinciale di Siracusa deve avere 14 componenti, al netto dei membri di diritto. I 5 che mancano saranno indicati, nelle prossime ore, dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

La presidenza del congresso

Il presidente del Congresso provinciale è stata la deputata nazionale, Letizia Giorgianni, toscana, gli altri componenti della presidenza erano: il coordinatore regionale della Sicilia orientale, Salvo Pogliese, il deputato nazionale, Luca Cannata, il componente dell’assemblea nazionale, Pietro Forestiere, il parlamentare regionale, Carlo Auteri.