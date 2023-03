la decisione del ministro della cultura

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha nominato Valeria Told, Sovrintendente della Fondazione Inda, l’istituto nazionale del dramma antico organizzatore degli spettacoli classici al Teatro greco.

Il Cda dell’Inda, nei mesi scorsi, dopo una procedura di selezione con evidenza pubblica, aveva indicato una terna di nomi da sottoporre al Governo che, nelle ore scorse, ha preso la sua decisione. Valeria Told per oltre 10 anni ha ricoperto il ruolo di direttore generale della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Il presidente, “completata governance dell’Inda”

“Con la nomina di Valeria Told da parte del ministro della Cultura – ha dichiarato Francesco Italia, presidente

della Fondazione INDA – si completa la governance dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico e si mette fine a

un periodo di inutili e pretestuose polemiche che non hanno comunque impedito al consiglio di amministrazione

dell’INDA di lavorare alla preparazione della Stagione 2023 di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di

Siracusa. Sono certo che insieme al nuovo sovrintendente potremo raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi.

Voglio anche ringraziare tutti i manager di altissimo profilo che hanno presentato la candidatura per ricoprire il

ruolo di sovrintendente. E’ un ulteriore segno dell’importanza e dell’appeal che la Fondazione INDA riveste in

tutto il Paese”.

Le polemiche dopo il divorzio con Calbi

Valeria Told prende il posto di Antonio Calbi ma in tutti questi mesi sono scoppiate le polemiche attorno all’indicazione del nuovo sovrintendente, il cui cammino è stato piuttosto difficoltoso. In un primo momento, il Cda aveva indicato tre nomi ma l’allora ministro, Dario Franceschini, aveva chiesto che la Fondazione procedesse con un avviso pubblico. Le elezioni prima e la composizione del nuovo Governo avrebbero allungato i tempi per la scelta del nuovo sovrintendente e nelle settimane scorse, il senatore del Pd, Antonio Nicita, si è reso protagonista di una interrogazione parlamentare per chiedere il commissariamento del Cda della Fondazione Inda.