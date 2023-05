Siracusa e la sua magia nelle fotografie, “così promuoviamo la nostra città”

16/05/2023

16/05/2023

Ci sono molti modi per promuovere Siracusa aumentandone il fascino e l’attrazione. Un gruppo di persone ha scelto di farlo con la fotografia. “La nostra associazione si chiama Alfa, associazione liberi fotografi aretusei, e nel nostro statuto è indicata la missione: valorizzare il territorio e promuovere cultura fotografica per Siracusa” dice Massimo Tamajo, presidente di Alfa.

Gli incontri culturali

Ogni martedì, i soci, che sono oltre 30, si riuniscono nella loro sede, i locali della Pro Loco, in piazza Santa Lucia, per discutere di foto ma sono anche occasioni di confronto.

“In questa associazione ci sono fin dall’inizio della sua fondazione – dice Chiara Mongiovì, socia dell’associazione – ed a spingermi è stata certamente la mia passione per la fotografia. Sia il presidente dell’associazione, Massimo Tamajo sia il vicepresidente, Marcello Bianca sono stati dei maestri e dei punti di riferimenti nella mia crescita. La mission è promuovere la passione per la fotografia ma anche la valorizzazione del territorio, come emerge, del resto, nelle mostre e negli incontri che promuoviamo. Essendo un’associazione incardinata nella città lo sguardo è rivolto ad essa”.

La bellezza in uno scatto

Il tema dominante è, dunque, Siracusa con i suoi luoghi incantevoli, descritti nei secoli scorsi da poeti, pittori e scrittori ed ora immortalati nei video. La foto, però, è diversa, e chi deve raccontare la straordinarietà di un ambiente della città ha solo uno scatto per svelarne i segreti, metterne a nudo la sua complessità e la sua bellezza.

“L’ultima mostra è stata allestita nel palazzo della Camera di Commercio di Siracusa ed aveva come tema proprio la città. Naturalmente, ognuno ha colto un aspetto diverso, chi ha preferito soffermarsi sull’aspetto architettonico, chi, invece, ha puntato sull’aspetto paesaggistico” spiega Tamajo.

Il confronto tra pittura e foto in una mostra

Il mese prossimo, in occasione di una mostra, in collaborazione con la Biblioteca Elio Vittorini, ci sarà un confronto tra pittura e foto. “L’associazione sta organizzando una mostra che avrà inizio a giugno: stiamo collaborando – racconta il presidente Tamajo che coordina l’attività insieme al vicepresidente, Marcello Bianca – con la Biblioteca Elio Vittorini, in via Roma, che esporrà le opere di un pittore francese, venuto a Siracusa nel 19esimo secolo, il quale ha riprodotto alcuni tra i siti più suggestivi di Siracusa. Noi proporremo degli scatti sui luoghi disegnati dal pittore”.

Tra presente e passato

Tra le iniziative in programma una esposizione che sarà una sorta di mush up tra presente e passato. “Stiamo preparando una mostra particolare, che mescoli presente a passato ma sarà una sorpresa, per cui non voglio aggiungere null’altro.

Foto di copertina by Chiara Mongiovì