nel siracusano

La Regione ha finanziato ed appaltato le opere di consolidamento dell’ex statale 124, oggi via Piave, a Buccheri, che è franata. Un intervento necessario quello dell’amministrazione dell’isola perché si tratta dell’unica via di fuga dal piccolo centro montano del Siracusano.

Strada di collegamento con altri Comuni

L’asse viario messo in pericolo dai cedimenti del pendio sul quale si snoda, consente di raggiungere, tra l’altro, il capoluogo della provincia aretusea, diversi altri comuni ma anche i presidi ospedalieri più vicini. I lavori sono in dirittura d’arrivo come emerge sulla pagina Facebook dall’Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Le parole di Schifani

Per il governatore Renato Schifani, a capo della Struttura commissariale, “è un altro tassello di quella viabilità moderna che Palazzo d’Orlèans è impegnato a realizzare senza sosta in ogni parte dell’Isola per garantire l’incolumità dei cittadini e dotare il territorio di infrastrutture adeguate, in mancanza delle quali diventa impossibile ogni forma di sviluppo e di crescita economica”

I lavori fin qui svolti

Due delle tre fasi dell’intervento sono già state concluse, con la posa di una rete d’acciaio e la realizzazione di un muraglione a valle per proteggere l’abitato da eventuali nuovi crolli, mentre la costruzione di una palificata in cemento armato ha consentito di ridare stabilità alla parete. Resta da rifare il manto stradale per poi, in ultimo, installare la nuova segnaletica orizzontale e verticale.