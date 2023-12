Paura a Monreale tanto da far parlare i residenti di una specifica area della cittadina normanna di tragedia sfiorata. Cede la strada e un’auto con a bordo madre e figlio finisce dentro.

Il cedimento stradale

E’ successo in via Fontana del Lupo a Monreale, cittadina Normanna a pochi passi da Palermo. Il manto stradale ha ceduto e un’auto è finita dentro la voragine che si è aperta. A bordo c’era un ragazzo con la madre.

La vettura dei due stava percorrendo la strada quando, improvvisamente, la sede stradale ha ceduto e la strada si è letteralmente aperta, facendo sprofondare il mezzo.

Tanta paura e molti danni ma persone in salvo

Tanta la paura e parecchi i danni ma i due non hanno riportato conseguenze fisiche. È stato, invece, necessario l’intervento di una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura rimasta incastrata nella voragine che si era aperta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per verbalizzare l’accaduto e rilevare i fatti.

L’allarme dei residenti

a situazione dell’area dove è avvenuto il cedimento è complessa già da qualche tempo e i residenti denunciano problemi da tempi. Per gli abitanti della zona sono necessari interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza. Soprattutto quando piove, denunciano, quella strada diventa molto pericolosa.

I precedenti cedimenti

Quello dei cedimenti della sede stradale è un problema che si ripete nel palermitano. Appena 15 giorni fa era successo nel centro di Palermo. Una voragine si era aperta nella notte fra il 22 e il 23 novembre scorso in via Sampolo, nel tratto ad angolo con via Vaccarini, e un’auto che era parcheggiata sul lato della strada, una fiat Punto bianca, è rimasta bloccata. La buca si è aperta di fronte alla vettura e la frattura della strada è giunta fin sotto una delle due ruote anteriori dell’auto che è rimasta bloccata e per poco non è stata inghiottita del tutto.