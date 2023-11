Amap segnala un “alto rischio”

L’incubo maltempo torna a Palermo con tutte le sue insidie, a forte rischio di allagamento il sottopasso di via Belgio. A lanciare l’allarme è l’Amap, la società municipalizzata di Palermo che gestisce le reti idriche e fognarie in città. Secondo il sistema di rilevazione della stessa società il sottopasso di via Belgio è quello che rischia un allagamento, divenendo quindi un pericolo per la circolazione stradale. Nessun rischio invece nelle altre aree monitorate, vale a dire nei sottopassi di corso Calatafimi e delle vie Pitrè, Lazio e Leonardo da Vinci.

“Soliti” allagamenti

Non è stata solo la zona di Mondello ad essere colpita dal maltempo e dalle piogge torrenziali di questa notte che hanno causato allagamenti nelle strade. Anche il centro di Palermo e le zone storicamente a rischio allagamento hanno patito il solito problema delle difficoltà del deflusso delle acque meteoriche. E puntualmente il capoluogo siciliano è finito letteralmente in “apnea”.

Lunga notte di interventi

Quella trascorsa si può definire una lunga notte di pioggia e di allagamenti nel palermitano. Dopo settimane senza precipitazioni, il temporale ha provocato notevoli disagi alla circolazione. Come capita di frequente in alcune zone nel capoluogo e in provincia le strade si sono trasformate in fiumi. Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco per liberare gli automobilisti bloccati nelle auto nella zona di via Ugo La Malfa, via Re Ruggero nella zona della metropolitana e soprattutto Mondello, Partanna Mondello e nella zona attorno al centro commerciale Conca d’Oro.

Le maggiori criticità

Grossi disagi in via Galatea e viale dell’Olimpo. Auto bloccate anche in via Ernesto Basile, in piazza Indipendenza e via Imera. I pompieri sono stati impegnati anche per diversi interventi di distacco intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Lo stesso sottopasso di via Belgio in viale Regione Sicilia la scorsa notte si è allagato. Qui i vigili del fuoco hanno liberato alcuni automobilisti rimasti impantanati.

