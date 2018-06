“È stata un’impresa a primo turno, mentre adesso è stato spettacolare. Grazie alla gioia di tutti che è stata travolgente. Un’entusiaSmo contagioso. I siracusani ci hanno scelto, spero di essere all’altezza”.

Francesco Italia, 46 anni, imprenditore, sente di aver fatto l’impresa. Il suo successo non era affatto scontato. Attuale vicesindaco, la prima persona che ha voluto ringraziare è stato proprio il primo cittadino uscente Giancarlo Garozzo: “Ringrazio un sindaco che mi dà il testimone e che è stato massacrato. Grazie a chi ci ha scelto: non è stata la vittoria di uno ma di una squadra”.

Italia era stato messo in campo proprio da Garozzo che aveva scelto di non ricandidarsi ma è riuscito a piazzare, comunque, il suo vice che opererà in continuità. Italia e, dietro di lui, Garozzo hanno anche la responsabilità di essere in pratic al’ultimo baluardo renziano in una Sicilia che ha cancellato buona parte della classe dirigente Pd cosa successa un po’ dappertutto in Itlia dove sono cadute le roccaforti rosse.

