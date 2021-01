A Lentini

La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto e sequestrato a Lentini, nel Siracusano, un chilo di marijuana e ha arrestato un uomo, fratello del capo clan mafioso detenuto.

In particolare, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno individuato a Lentini, una piantagione domestica, arrestando M.S., e sottoponendo a sequestro oltre 1 kg di marijuana. I militari hanno individuato un garage che, secondo le informazioni, era destinato allo stoccaggio di sostanze stupefacenti. Il locale era in uso a M.S. – contiguo al clan Nardo di Lentini, emanazione territoriale del “clan Santapaola” – e fratello del capo clan, allo stato detenuto per associazione mafiosa.

La perquisizione ha consentito di scoprire, allocata in vasi da coltivazione e illuminata con lampade allacciate abusivamente alla rete pubblica, una coltivazione di marijuana per il peso complessivo di oltre un chilo. Sono stati poi rinvenuti e sottoposti a sequestro i materiali per il confezionamento della marijuana.

Su richiesta della Procura di Siracusa, il GIP presso il locale Tribunale ha convalidato l’arresto di M.S., che, oltre ad essere già stato tratto in arresto e, successivamente, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, è già stato tratto in arresto nel 2016 per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione. All’esito del conseguente procedimento penale davanti al Tribunale di Catania, M.S. è stato condannato, nel giugno di quest’anno, a 8 anni di reclusione.