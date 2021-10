sono in carcere

Sono stati fermati due ladri accusati di 13 spaccate

Lanciavano gli scooter contro le vetrate dei negozi

Sono stati identificati grazie alle telecamere

Le indagini condotte da polizia e carabinieri

Gli agenti della Squadra mobile ed i carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno eseguito un fermo nei confronti di due giovani, di 26 e 21 anni, accusati di essere gli autori di ben 13 furti con spaccate ai danni di altrettanti attività commerciali a Siracusa.

Trasferiti in carcere

Il provvedimento cautelare per furto aggravato, che si è concretizzato con il trasferimento in carcere per i due indagati, è stato emesso dal Procuratore aggiunto, Fabio Scavone, titolare del fascicolo di inchiesta.

Il modus operandi

La coppia di ladri, da settimane, aveva preso di mira e derubato bar, tabaccherie, benzinai, panifici, parrucchieri e negozi di alimentari, causando loro ingenti danni alle strutture oltre a quelli cagionati dalla razzia di merci e di denaro. Il modus operandi era sempre lo stesso: i due lanciavano a velocità un motociclo come ariete contro le vetrate e le saracinesche degli esercizi commerciali e, dopo averle spaccate, si introducevano all’interno e operavano i furti.

Le indagini

Le indagini, arricchite dalla scansione delle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno permesso di identificare i due giovani: il 26enne era anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, misura che puntualmente eludeva per perpetrare i furti.

L’allarme dei commercianti

Pochi giorni fa le associazioni dei commercianti si erano anche rivolte al Prefetto che ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ma in quella sede era emerso il lavoro delle forze dell’ordine, che avevano quasi chiuso il cerchio attorno ai presunti ladri. Gli inquirenti stanno verificando se i due avessero dei complici. Dell’emergenza criminalità si sono occupati anche due deputati regionali e nazionali, Cafeo e Ficara, che, nei giorni scorsi si sono rivolti al Governo nazionale.