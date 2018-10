I ladri hanno agito in piena notte

Si sono introdotti all’interno del cimitero di Siracusa in piena notte e hanno rubato oltre 400 chili di ornamenti in rame, per un valore di 150 mila euro, che avrebbero dovuto essere utilizzati per la realizzazione di numerosi loculi in una nuova palazzina.

Secondo quanto scrive nuovosud.it, i ladri sarebbero entrati da uno dei quattro ingressi del camposanto e, indisturbati, hanno portato via il materiale e gli attrezzi da lavoro appartenenti all’impresa che sta realizzando i lavori al cimitero cittadino.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, la scientifica e agenti delle volanti per i rilievi necessari alle indagini.

