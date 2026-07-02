Si insedierà lunedì il nuovo questore di Siracusa, il dirigente superiore della Polizia di Stato Aldo Fusco, che succede a Roberto Pellicone, andato in pensione dopo due anni e mezzo alla guida della Questura aretusea.

Messinese d’origine, Fusco torna in Sicilia dopo le esperienze alla guida delle Questure di Oristano e Ascoli Piceno, portando con sé oltre trent’anni di attività maturata in Sicilia, Calabria e Puglia, con incarichi investigativi e di ordine pubblico.

Il ritorno nel Siracusano

Per Fusco si tratta di un ritorno in un territorio che conosce bene. In passato è stato infatti dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Lentini e successivamente ha ricoperto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, esperienze che gli hanno consentito di maturare una conoscenza diretta delle dinamiche del territorio e delle principali problematiche in materia di sicurezza.

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, è entrato nella Polizia di Stato nel 1989. Nell’agosto del 1990 è stato assegnato alla Questura di Messina, dove ha prestato servizio prima alla Squadra Mobile, poi come dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e, successivamente, alla guida di diversi commissariati della provincia.

La carriera nelle investigazioni

Dal 1998 al 2005 ha operato alla Direzione Investigativa Antimafia di Messina, partecipando alle attività di contrasto alla criminalità organizzata e coordinando importanti operazioni di polizia giudiziaria contro la mafia e la criminalità comune.

Promosso Primo dirigente nel 2014, ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Enna fino al 2017, anno in cui è stato trasferito alla Questura di Reggio Calabria, dove ha ricoperto prima l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine e successivamente quello di Capo di Gabinetto.

Da giugno 2021 a settembre 2024 è stato vicario del questore di Bari, occupandosi del coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica.

Da Ascoli Piceno a Siracusa

Promosso dirigente superiore, Fusco è stato nominato questore di Oristano e successivamente di Ascoli Piceno. Nelle Marche ha diretto i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’ultimo campionato di Lega Pro, conclusosi il 7 giugno scorso con la promozione dell’Ascoli Calcio in Serie B.

Con il suo insediamento si apre una nuova fase per la Questura di Siracusa. Fusco raccoglie il testimone da Roberto Pellicone, che conclude il proprio incarico dopo due anni e mezzo di servizio nel capoluogo aretuseo, riportando alla guida della Questura un dirigente che conosce già il territorio siracusano grazie ai precedenti incarichi svolti a Lentini e nella Divisione Anticrimine.